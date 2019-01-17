Мексиканский нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела может стать игроком каталонской «Барселоны».

Об этом сообщает Cadena SER Catalunya. По информации источника, мексиканец является одним из вариантов, который рассматривает каталонский клуб. Информацию также подтверждает Mundo Deportivo, который ссылается на источники в «Барселоне».

Отметим, 29-летний Вела в течение семи сезонов выступал в составе «Реала Сосьедад» и провел за этот клуб более 250 матчей, забив при этом 73 мяча. В нынешнем сезоне мексиканец сыграл 29 матчей в MLS за «Лос-Анджелес», отличившись 14 забитыми голами.

Ранее сообщалось, что уругвайский нападающий «Жироны» Кристиан Стуани может перейти в «Барселону», которая хочет активировать опцию выкупа 32-летнего футболиста за 15 миллионов евро.