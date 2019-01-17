Защитник Эдер Милитао может покинуть «Порту» и перейти в мадридский «Реал».

По информации AS, мадридский клуб может заплатить за футболиста 50 миллионов евро отступных.

Отмечается, что летом 2019-го сумма отступных в контракте Милитао вырастет до 75 миллионов евро.

Также сообщается что представители «Реала» связались с агентом футболиста Джулиано Бертолуччи, чтобы узнать, можно ли заключить сделку в ближайшем будущем и сэкономить 25 миллионов.

Ранее сообщалось, что бразильский защитник «Порту» Эдер Милитао может стать футболистом английского «Ливерпуля».

Отметим, Эдер Милитао стал игроком «Порту» прошлым летом, когда перешел в клуб из «Сан-Паулу» за 4 миллиона евро. В текущем сезоне защитник провел 14 встреч в чемпионате Португалии и забил один мяч. За сборную Бразилии Милитао провел одну игру.