Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему не станет давать бой-реванш Конору Макгрегору.

Хабиб Нурмагомедов заявил, что Макгрегор не заслуживает реванша. По словам Нурмагомедова, Макгрегор и раньше много говорил, но ничего не смог сказать в октагоне.

Чемпион UFC, слова которого приводит TMZ, отметил, что сейчас ждет решения Атлетической комиссии Невады – и тогда примет решение.

Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора состоялся в ночь с 6 на 7 октября. Россиянин победил удушающим приёмом в четвёртом раунде, а затем между командами спортсменов началась потасовка.

Отметим, ранее президент UFC Дана Уайт рассказал о возможном реванше Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.