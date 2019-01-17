Норвежский биатлонист Йоханнес Бе считает, что Александру Логинову нужно созвать пресс-конференцию по поводу допинг-скандала со своим участием.

По словам Бе, на пресс-конференции Логинов сможет все объяснить и рассказать, как все было.

«Мы не знаем. Просто знаем, что у него нашли допинг, но он никогда ничего не объяснял», — сказал норвежец.

Он отметил, что будет хорошо, если другие биатлонисты услышат от него информацию. Бе считает, что остальные спортсмены просто хотят услышать факты и забыть об этом.

Бе подчеркнул, что лучше созвать пресс-конференцию, а не общаться со спортсменами тет-а-тет, потому что СМИ тоже нужны ответы. «Мы устали задавать вопросы по этому поводу», — заявил Бе, слова которого приводит «Матч ТВ».

Ранее Александр Логинов отказался общаться с норвежской прессой на этапе Кубка мира в Рупольдинге, сославшись на незнание английского языка. Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что Логинов не готов делать заявления через средства массовой информации.