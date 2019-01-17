Английский полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик в Twitter опроверг слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

По словам Лофтус-Чика, любой игрок, который совершил бы каминг-аут, получил бы его поддержку и уважение.

«Но этот слух – неправда», — написал англичанин в своем Twitter.

Отметим, ранее в социальных сетях появились слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации футболиста.

22-летний футболист «Челси» провел девять матчей в этом сезоне английской премьер-лиги и забил три мяча.

В данный момент команда Маурицио Сарри идет на четвертом месте в таблице чемпионата Англии после 22. Лондонский клуб набрал 47 очков и отстает от идущего на первом месте «Ливерпуля» на десять баллов. Следующий матч «Челси» проведет 19 января против другого лондонского клуба — «Арсенала».