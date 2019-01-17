Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о своём состоянии во время спринтерской гонки в Рупольдинге на пятом этапе Кубка мира.

«Работалось довольно комфортно, — сказала Юрлова-Перхт после финиша. — В плане состояния, конечно, выжимала максимум из организма. Могла терпеть, что стало радовать, потому что в Оберхофе не было такого состояния».

Спортсменка рассказала о проблемах на втором огневом рубеже. «Стрельба стоя «не пошла», приходилось выцеливать каждый выстрел. Ветра не было, просто «не пошло». Было небольшое восстановление после спуска на подходе, для меня это тяжелее, чем стрелять с хорошего хода», — пояснила Юрлова-Перхт.

Напомним, Юрлова-Перхт без ошибок отстреляла из положения лёжа, однако допустила один промах на втором огневом рубеже.