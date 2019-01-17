Бразильский полузащитник каталонской «Барселоны» Малком может стать игроком лондонского «Тоттенхэма».

Об этом сообщает Diario Sport. По информации источника, 16 января представители лондонцев вышли на связь с сине-гранатовыми, и сейчас клубы обсуждают сделку. Отмечается, что «Барселона» ведет переговоры с лондонцами об аренде Малкома в январе с обязательным выкупом в конце сезона.

Кроме того, за ситуацией вокруг бразильца следят некоторые английские и итальянские клубы. Также сообщалось о заинтересованности в игроке у клуба из Китая. Сам футболист тоже выражал желание покинуть «Барселону».

Напомним, каталонцы приобрели Малкома у «Бордо» прошлым летом за 41 миллион евро, в последний момент забрав игрока у «Ромы».

В текущем сезоне Малком провел пять встреч в Ла Лиге.