Левый защитник «Спортинга» Маркос Акунья может перейти в петербургский «Зенит».

По информации TyC Sports, сине-бело-голубые предложили «Спортингу» 20 миллионов евро за трансфер 27-летнего игрока. Отмечается, что самому игроку Акунье «Зенит» предлагает улучшенный контракт на четыре года.

Отметим, контракт левого защитника с лиссабонским клубом рассчитано до лета 2023 года.

Напомним, ранее стало известно, что в сферу интересов «Зенита» также попал защтник «Бенфики» Алехандро Гримальдо. Руководство петербуржцев готово предложить португальской команде 16 миллионов евро за испанского футболиста.

Кроме того, спортивном департаменте петербургского клуба интересуются игроком «Севильи» Гильерме Арана, а голкипер «Зенита» Егор Бабурин, выступающий на правах аренды за казанский «Рубин», может досрочно вернуться в петербургский клуб.