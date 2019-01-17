Российская биатлонистка Маргарита Васильева рассказала о причинах неудачного выступления в спринтерской гонке в Рупольдинге на пятом этапе Кубка мира. Спортсменка допустила четыре промаха и не смогла побороться за высокие места.

«Состояние своё, в принципе, оцениваю на четыре с минусом, — сказала Васильева после финиша. – Потому что хочется бороться, хочется бежать, а организм не готов. Мышцы тяжёлые, тяжело терпеть, закислился организм».

Россиянка объяснила, почему не справилась со стрельбой. «С чем связаны проблемы? С тем, что организм не готов. Бежала на свой максимум – подумала, что это спринт, надо бежать и терпеть», — сказала спортсменка.

«Промазала на лёжке, подумала, что можно дальше отработать второй круг, отработать стойку на ноль и отработать финиш до конца, но и на стойке не получилось», — подытожила Васильева.