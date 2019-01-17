Украинский вратарь «Леганеса» Андрей Лунин не хочет досрочно возвращаться с мадридский «Реал».

Сливочные планировали вернуть 19-летнего украинца раньше срока истечения арендного соглашения после продажи третьего голкипера Кико Касильи в «Лидс».

Но Лунина устраивает его положение в команде, он считает, что «Леганес» помогает ему адаптироваться в Испании, пусть и без стабильной игровой практики. Отмечается, что руководство «Леганеса» тоже довольно работой Лунина и собирается арендовать его и в следующем сезоне.

Отметим, в нынешнем сезоне молодой украинец провел четыре встречи, в которых пропустил два гола.

Напомним, что «Реал» приобрёл Лунина летом у луганской «Зари», но переход из «Челси» бельгийца Тибо Куртуа обесценил важность украинца — тот автоматически стал только третьим вратарём следом за Кейлором Навасом и Куртуа. Клуб принял решение отдать Лунина в аренду «Леганесу», который также играет в Ла Лиге.