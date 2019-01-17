Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов поделился мнением о победе своей команды над «Куньлунем» (5:1).

По словам Квартальнова, в команде довольны результатом. Он отметил, что «Локомотив» очень хорошо отработал меньшинство, было очень много удалений, но здорово сыграла команда. Тренер подчеркнул, что «Куньлунь» тоже действовал неплохо.

Тренер добавил, что игра его команды в равных составах оставляет желать лучшего. «Мы должны здесь немного подкорректировать кое-какие моменты», — сказал Квартальнов, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» одержал разгромную победу над пекинским «Куньлунь Ред Стар» со счетом 5:1.

В составе победителей по шайбе забросили Денис Алексеев на 10-й минуте, Артур Каюмов на 11-й минуте, Андрей Локтионов на 20-й минуте, Брэндон Козун на 29-й минуте и Даниил Апальков на 53-й минуте.

Единственной шайбой в проигравшей команде отметился Виктор Бартли на 46-й минуте встречи.