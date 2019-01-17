В Рупольдинге завершилась женская спринтерская гонка, которая состоялась в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Победу одержала словацкая спортсменка Анастасия Кузьмина, второе место заняла итальянка Лиза Витоцци, третье — шведка Ханна Эберг.

Для российской команды гонка сложилась неудачно: лучшей стала Светлана Миронова, финишировавшая на двенадцатом месте. Екатерина Юрлова-Перхт стала 24-й.

Юрлова-Перхт чисто отстреляла из положения лёжа на первом огневом рубеже, но допустила ошибку на «стойке» и отправилась на штрафной круг. После финиша спортсменка объяснила причину своей неудачи. «Стрельба стоя «не пошла», приходилось выцеливать каждый выстрел. Ветра не было, просто «не пошло». Было небольшое восстановление после спуска на подходе, для меня это тяжелее, чем стрелять с хорошего хода», — пояснила Юрлова-Перхт.