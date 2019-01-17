Футбольный клуб «Барселона» может быть исключён из розыгрыша Кубка Испании в текущем сезоне. Как сообщает издание El Mundo, данная санкция может быть применена из-за того, что в первом гостевом матче 1/8 финала в составе каталонской команды на поле вышел дисквалифицированный футболист.

По информации источника, речь идёт о защитнике Хуане Мовилье, который отыграл 58 минут во встрече с «Леванте». Игрок получил дисквалификацию, когда входил в состав второй команды «Барселоны», в связи с чем не имел права принимать участие в матче 1/8 Кубка Испании.

Ответный матч между «Барселоно» и «Леванте» состоится сегодня, 17 января. Игра будет проходить на стадионе «Камп Ноу», начало запланировано на 23:30 по московскому времени. В первой встрече «Барселона» потерпела поражение со счётом 2:1.