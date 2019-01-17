Нападающий футбольного клуба «Лестер Сити» Джейми Варди вышел на тренировку команды в костюме супергероя Человека-паука.

Видео и фотографии с тренировки были опубликованы в официальном аккаунте команды в «Твиттере».

Напомним, Варди присоединился к составу «Лестер Сити» в 2012 году. В текущем сезоне Английской Премьер-Лиги 32-летний нападающий принял участие в восемнадцати матчах, отметился семью забитыми голами и отдал две результативные передачи.

На данный момент «Лестер» располагается на восьмом месте турнирной таблицы. имея в своём активе 31 очко. Команда одержала девять побед, потерпела девять поражений и четыре раза сыграла вничью.

В матче 23-го тура чемпионата Англии «Лестеру» предстоит встретиться с «Вулверхэмптоном». Игра будет проходить 19 января на стадионе «Молине», стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.