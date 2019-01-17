Российский биатлонист Александр Логинов отказался отвечать на вопрос о допинге. После спринтерской гонки в Рупольдинге, где Логинов занял пятое место, спортсмену задали вопрос о его отношении к критике со стороны иностранных биатлонистов.

Логинов сообщил, что не задумывается над этим вопросом. «Я прошу прощения, а можно сегодня по гонке поговорить, пожалуйста?» — добавил спортсмен.

Также Логинов отметил, что готов выступить в составе эстафетной гонки, которая состоится в Рупольдинге завтра, 18 января. Начало соревнований запланировано на 16:30 по московскому времени.

В спринтерской гонке Логинов допустил один промах и не смог побороться за медали. После финиша спортсмен заявил, что в целом гонка была хорошей, но он остался недовольным своей работой по равнинной части трассы. Он объяснил, что был не готов к такой трассе: круг состоит из двух частей, первые два километра — равнина.