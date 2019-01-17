Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды на эстафетную гонку.

На первом этапе выступит Матвей Елисеев, вторым побежит Евгений Гараничев, третьим — Дмитрий Малышко. Финишировать в гонке будет лидер российской команды Александр Логинов. Эстафета будет проходить в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира.

На предыдущем этапе в Оберхофе российская эстафетная четвёрка заняла первое место. Состав команды был представлен теми же спортсменами за одним исключением: вместо Матвея Елисеева на старт вышел Максим Цветков. Спортсмен безошибочно провёл свою часть эстафеты и чисто отстрелял на двух огневых рубежах, не использовав ни одного дополнительного патрона.

Гонка состоится завтра, 18 января, начало запланировано на 16:30.