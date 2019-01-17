Главный тренер хоккейного клуба СКА Илья Воробьёв огласил состав команды на матч против московского «Динамо».

Место в воротах армейцев займёт Игорь Шестёркин, Магнус Хелльберг останется в запасе.

В составе первого звена на льду появятся Александр Дергачёв, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Владислав Гавриков и Давид Рундблад.

Второе звено: Андрей Кузьменко, Алексей Бывальцев, Александр Барабанов, Динар Хафизуллин и Артём Земчёнок.

Третье звено: Никита Гусев, Николай Прохоркин, Наиль Якупов, Антон Белов и Артём Зуб.

Четвёртое звено: Алексей Кручинин, Павел Дацюк, Сергей Плотников, Владислав Сёмин, Иван Морозов.

Все в Ледовый! А кто не доберется во дворец — к экранам! Матч с "Динамо" — через час.

Вперед, наш СКА! #СКАДИН pic.twitter.com/OF2gPJH1uP — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) January 17, 2019

Игра будет проходить в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, начало запланировано на 19:30 по московскому времени.

СКА после 48 матчей идёт на втором месте Западной конференции с 79 очками, уступая только ЦСКА и имея по сравнению с московскими армейцами игру в запасе. «Динамо» расположилось на пятом месте. В активе команды — 58 очков.