Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак попал в песчаную бурю в Катаре, где команда проводит тренировочный сбор.

У себя в «Инстаграме» Семак опубликовал историю, в которой показал видео песчаной бури.

Напомним, «Зенит» отправился в Катар после того, как вернулся из зимнего отпуска и прошёл медицинский осмотр в Санкт-Петербурге. На тренировочный сбор отправились 29 футболистов. Как это обычно бывает, к основному составу присоединились несколько молодых футболистов, получившие шанс себя проявить.

Сергей Семак возглавляет команду с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые выиграли первую часть чемпионата России и ушли на перерыв в статусе лидеров, занимая первую строчку турнирной таблицы.

Также «Зенит» успешно выступил на групповой стадии Лиги Европы и с первого места прошёл в раунд плей-офф, где команде предстоит встретиться с турецким «Фенербахче».