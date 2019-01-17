Защитник петербургского «Зенита» Луиш Нету, ранее выступавший за «Фенербахче», рассказал об отличиях футбола в России и Турции.

По словам португальца, в Турции болельщики больше любят футбол, чем в России. «Абсолютно каждый в Турции живёт футболом, это вид спорта номер один», — сказал Нету. Спортсмен отметил, что в Турции футбол является одной из главных тем для разговоров.

Нету объяснил, что хоть «Зенит» и является самым популярным клубом в России, в стране также есть хоккей, баскетбол и другие виды спорта, интересные зрителям. При этом спортсмен признался, что в России ему нравится больше, чем в Турции.

Напомним, ранее сообщалось, что летом португалец может покинуть состав «Зенита». Контракт защитника с петербургской командой истекает 30 июня. Как сообщает португальское издание A Bola, после получения статуса свободного агента защитник может бесплатно уйти в «Спортинг». Также интерес к футболисту проявляет испанская «Севилья».