Экипаж российского гонщика Эдуарда Николаева, представляющего команду «КАМАЗ-Мастер», одержал победу на ралли «Дакар-2019».

На десятом этапе «Дакара» экипажу Николаева не удалось одержать победу: команда уступила восемь минут экипажу «Ивеко» во главе с Тоном ван Генугтеном. Однако показанного результата хватило российской команде для того, чтобы сохранить лидерство в общем зачёте.

Второе место также занял экипаж «КАМАЗа» во главе с Дмитрием Сотниковым, третьим стал Жерар де Рой, представляющий команду «Ивеко».

В общем зачёте Сотников уступил Николаеву 25 минут, Жерар де Рой отстал более чем на полтора часа.

Напомним, с «Дакара» был снят экипаж Андрея Каргинова.