Московское «Динамо» сравняло счёт в матче со СКА. Игра проходит в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, гости забросили шайбу уже на первой минуте второго периода: с передачи Вадима Шипачёва забитым голом отметился Дмитрий Кагарлицкий.

Напомним, команды ушли на перерыв при счёте 1:0 в пользу СКА. Автором единственной заброшенной шайбы стал защитник СКА Динар Хафизуллин,поразивший ворота соперника на 16 минуте. В роли ассистента выступил нападающий Никита Гусев.

Все очные встречи команд в текущем сезоне завершились победой СКА. В предыдущем матче на гостевой для СКА площадке петербургский клуб одержал победу со счётом 2:0. Ранее «Динамо» уступило СКА со счётом 3:2, на старте сезона разгромно проиграло 4:0.