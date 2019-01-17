Хоккейный клуб СКА вышел вперёд в матче против московского «Динамо». Игра проходит в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, в середине второго периода счёт стал 2:1 в пользу хозяев.

Заброшенную шайбу записал себе в актив нападающий армейцев Павел Дацюк, ему ассистировал Алексей Кручинин.

Напомним, после первого периода СКА выигрывал со счётом 1:0. Автором заброшенной шайбы стал защитник СКА Динар Хафизуллин,поразивший ворота соперника на 16 минуте. В роли ассистента выступил нападающий Никита Гусев.

В самом начале второго игрового отрезка москвичам удалось сравнять счёт: с передачи Вадима Шипачёва забитым голом отметился Дмитрий Кагарлицкий.