Защитник футбольного клуба «Зенит» Луиш Нету поделился ожиданиями от выступления команды на турнире ФОНБЕТ Кубок Матч Премьер, который стартует в Катаре 21 января. На турнире выступят четыре российские команды — «Зенит», «Спартак», «Ростов» и «Локомотив».

Португальский защитник отметил, что каждая команда хочет выиграть турнир, несмотря на его товарищеский характер. Игрок добавил, что «Зенит» уже принимал участие в подобных соревнованиях, когда играл на Украине с «Динамо» и «Шахтёром».

Нету заявил, что каждый соперник является достаточно сильным, но больше всего португалец ожидает от матча со «Спартаком». Игрок сказал, что встречу с красно-белыми никогда нельзя считать просто товарищеской. «Если вы попросите меня назвать самую особенную для нас игру, то я выберу эту», — приводит слова Нету пресс-служба «Зенита».