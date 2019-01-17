В Ледовом дворце Санкт-Петербурга завершился второй период матча между СКА и московским «Динамо». Команды ушли на второй перерыв при счёте 2:1 в пользу хозяев.

Напомним, после первого периода СКА выигрывал со счётом 1:0. Автором заброшенной шайбы стал защитник СКА Динар Хафизуллин, поразивший ворота соперника на 16 минуте. В роли ассистента выступил нападающий Никита Гусев.

В самом начале второго игрового отрезка москвичам удалось сравнять счёт: с передачи Вадима Шипачёва забитым голом отметился Дмитрий Кагарлицкий. На 29-1 минуте армейцы вновь вышли вперёд: шайбу забросил Павел Дацюк, ему ассистировал Алексей Кручинин.