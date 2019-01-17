Заслуженный тренер России по фигурному катанию Виктор Кудрявцев оценил шансы российских фигуристок на чемпионате Европы, который стартует 21 января в Минске.

По мнению тренера, Алина Загитова станет главным фаворитом турнира. Также Кудрявцев считает, что за второе и третье место тоже могут побороться российские спортсменки — Станислава Константинова и Софья Самодурова. Тренер обратил внимание на то, что Константинова обладает более сложным техническим контентом, чем Самодурова. «У нее (Софьи Самодуровой) нет высокой сложности в программах – как в произвольной, так и в короткой», — сказал тренер.

Кроме того, Кудрявцев оценил шансы Евгении Медведевой на попадание в состав команды на чемпионат мира. «Думаю, что шансы Медведевой попасть на чемпионат мира сомнительные», — заявил специалист и предположил, что фигуристку, ставшую третьей в Минске, заменит Елизавета Туктамышева.