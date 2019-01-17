СКА забросил третью шайбу в ворота московского «Динамо»: на 53-й минуте точный бросок записал на свой счёт Антон Белов. За 7 минут до конца встречи счёт стал 3:1.

Напомним, после первого периода СКА выигрывал со счётом 1:0. Автором заброшенной шайбы стал защитник СКА Динар Хафизуллин, поразивший ворота соперника на 16 минуте. В роли ассистента выступил нападающий Никита Гусев.

В самом начале второго игрового отрезка москвичам удалось сравнять счёт: с передачи Вадима Шипачёва забитым голом отметился Дмитрий Кагарлицкий. На 29-й минуте армейцы вновь вышли вперёд: шайбу забросил Павел Дацюк, ему ассистировал Алексей Кручинин.

Игра проходит в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.