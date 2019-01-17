Петербургский СКА на своей арене обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Армейцам удалось открыть счёт на 16-й минуте первого периода: заброшенную шайбу записал себе в актив защитник Динар Хафизуллин, в роли ассистента выступил нападающий Никита Гусев.

В самом начале второго игрового отрезка москвичам удалось сравнять счёт: с передачи Вадима Шипачёва забитым голом отметился Дмитрий Кагарлицкий. На 29-й минуте армейцы вновь вышли вперёд: шайбу забросил Павел Дацюк, ему ассистировал Алексей Кручинин.

В заключительной двадцатиминутке армейцы установили окончательный счёт встречи: за 7 минут до финального свистка точным броском отметился Антон Белов.