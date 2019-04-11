«Зенит» намерен выкупить полузащитника «Эвертона» Николу Влашича. В армейском клубе признавались, что не в состоянии выкупить трансфер футболиста. «Зенит», понятно, готов это сделать. По сведениям Sportske Novosti, на игрока также претендуют Наполи», «Интер», «Рома», «Милан» и «Аталанта.

Как сообщал Nevasport источник в спортивном департаменте клуба, помимо непосредственно футбольных качеств Влашича, которые сомнений не вызывают, в «Зените» затаили обиду на футбольный менеджмент ЦСКА и хотят приструнить клуб Евгения Гинера.

Когда-то давно, более 10 лет назад, между двумя клубами была негласная договоренность. Заключалась она в следующем: игроки «Зенита» не переходят в ЦСКА. Сам же «Зенит» не должен претендовать на армейских футболистов. Именно по этой причине когда-то не перешел в петербургский клуб Сергей Игнашевич.

В дальнейшем ни один игрок ЦСКА не был связан со слухами о переходе в «Зенит». В руководстве сине-бело-голубых эту договоренность соблюдают. В ЦСКА тоже. Но пытаются всячески ее обходить. Формально из «Зенита» в ЦСКА никто не перешел. Однако в армейской команде все больше и больше игроков, которые могли бы быть в «Зените».

В 2011 году «Зенит» собирался забрать своего воспитанника Виктора Васина у «Спартака» из Нальчика. Не успел — раньше подсуетился ЦСКА. В 2015-м ЦСКА перехватил у «Зенита» молодого крайнего защитника СДЮСШОР «Зенита» Романа Кривулькина, который ярко сверкнул на Мемориале Гранаткина. С Кривулькиным у ЦСКА не сложилось — поиграв за молодежный состав армейцев, футболист отправился пылить на родину в Белоруссию.

И вот новая порция: летом ЦСКА раньше «Зенита» взял из «Уфы» воспитанника СДЮСШОР «Зенит» Ивана Облякова. Затем из «Зенита-2» ЦСКА забрал Ильзата Ахметова — не воспитанника «Зенита», но человека, прошедшего сбор с командой Семака. Все это, а точнее то, как оба игрока раскрылись в ЦСКА, стало последней каплей.

В «Зените-2» уже подписали воспитанника ЦСКА Ивана Маклакова. В спортивном департаменте надеются увидеть в защитнике то, что не рассмотрели в армейском клубе. По принципу Васина, Облякова и Ахметова.

Теперь «Зенит» не упустит возможность взять Николу Влашича. Полузащитника, который был чудо как хорош в первой части сезона в составе ЦСКА. Но которого армейцы просто не в состоянии выкупить у «Эвертона».