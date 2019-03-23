В Японии стартовал чемпионат мира по фигурному катанию, фигуристки скоро начнут соревновательную программу, а мы решили, что пора определиться, кто из них самая красивая на турнире.

5. Габриэль Дэйлман, Канада

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях в Корее занимается у того же тренера, что Евгения Медведева – у Брайана Орсера. Дэйлман рассказывала, что Медведева поддержала ее после того, как у фигуристки была выявлена дислексия. Два года назад на ЧМ она уже брала бронзу, и сейчас наверняка захочет побороться за награды высшей пробы.

4. Пернилле Соренсен, Дания

Девушка, которая уже попадала в наш рейтинг самых красивых фигуристок чемпионата Европы, теперь по праву находится в подобном топе и среди спортсменок всего мира. В Минске датчанка заняла предпоследнее место, возможно, на чемпионате мира ей повезет больше.

3. Алина Загитова, Россия

Загитова также уже была в рейтинге среди европейских фигуристок, но кто виноват, что наши спортсменки – одни из самых красивых в мире? На ЧЕ Алина стала второй, сейчас серебро ее и Этери Тутберидзе наверняка не устроит.

2. Евгения Медведева, Россия

А вот Евгения Медведева чемпионат Европы пропускала из-за слабого результата в Саранске. Медведева с большим трудом пробилась на мировое первенство, и теперь задача у нее одна – быть лучшей, иначе многие пожалеют, что выбрали ее, а не другую русскую красавицу, Елизавету Туктамышеву.

1. Кайлани Крейн, Австралия

Австралийка пока не добивалась высоких результатов, и вряд ли это произойдет, когда в твоих соперницах россиянки, японки и канадки. Но Крейн не стоит унывать, зато она самая красивая фигуристка на чемпионате мира в Сайтаме по версии Nevasport.