Футбольный клуб «Зенит» на своём официальном канале в YouTube опубликовал видеоролик, содержащий фрагмент из нового развлекательного шоу Z+. На видео Сергей Шнуров и Артемий Лебедев устроили баттл на тему того, какой из городов лучше — Санкт-Петербург или Москва. Примечательно, что гости программы использовали множество нецензурных слов, однако «Зенит» их «запикал».

При этом вчера, 17 марта, когда шоу транслировалось в прямом эфире, вся нецензурная лексика была слышна зрителям.

Напомним, «Зенит» и «Газпром-медиа развлекательное телевидение» объявили, что запускают интерактивный онлайн-канал, посвященный петербургскому клубу. Канал называется Z+, он начал свою работу на матче сине-бело-голубых против «Спартака».

В самом начале трансляции был еще один гость — Елизавета Туктамышева, с которой Командная не так давно общалась в своей программе Commandos. Здесь Командная допытывалась у Туктамышевой, почему от Лизы отписалась Медведева, а еще заставила фигуристку сделать аксель с портретом Витселя в руках.