Российский лыжник Александр Легков планирует выступить в Югорском марафоне, который будет проходить в Ханты-Мансийске 6 апреля.

Сам Легков отметил, что когда на марафон приезжают звезды профессионального спорта, борьба становится очень напряжённой. Лыжник добавил, что Югорский марафон проходит на равнинной местности без подъёмов и спусков, из-за чего кажется очень лёгким. Однако такой рельеф дистанции наоборот добавляет сложности, так как нет участков, на которых можно отдохнуть. «Поэтому все эти пятьдесят километров приходится работать в жестком режиме», — приводит слова Легкова «ЮграМегаспорт».

Напомним, ранее президент ФЛГР Елена Вяльбе выразила сожаление в связи с тем, что в российских лыжных гонках завершилась эпоха Александра Легкова и Максима Вылегжанин.

Легков является олимпийским чемпионом Сочи-2014 в марафоне на 50 км. Также в активе спортсмена серебряная медаль той же Олимпиады, взятая в эстафетной гонке в составе сборной России.