Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко попросил не задавать ему вопросов по поводу защитника петербургского «Зенита» Ярослава Ракицкого.

«Я, как главный тренер, принимаю решение согласно тому, что лучше для команды. Вопрос исчерпан. Больше прошу не спрашивать меня об этом», — приводит слова Шевченко Football.

Напомним, ранее стало известно, что Ракицкий не получил вызов в сборную Украины. На сайте Ua-football.com был опубликован список футболистов, вызванных для участия в ближайших матчах. 22 марта команде предстоит сыграть с Португалией в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2022 года. Через три дня, 25 марта, Украина проведет матч против Люксембурга.

Ракицкий присоединился к «Зениту» в январе и подписал с клубом контракт на 3,5 года. Ранее Шевченко говорил, что давно принял решение по Ракицкому, но не оглашал его раньше времени.