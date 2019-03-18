Швейцарский теннисист Роджер Федерер позитивно отозвался об успехах российского спортсмена Карена Хачанова.

Федерер напомнил о том, что Хачанов одержал победу на турнире в Париже, и отметил, что этот успех был очень важен для россиянина. «Выиграть в финале у игрока такого калибра, как Новак Джокович!», — приводит слова швейцарца Тennis World USA.

Федерер обратил внимание на то, что Хачанов является сильным игроком с хорошей подачей. «Теперь связанные с ним ожидания возросли. Он не слишком удачно начал год, но это просто вопрос времени», — сказал Федерер и добавил, что относится к россиянину с большим уважением.

Напомним, в четвертьфинальном раунде турнира BNP Paribas Open Хачанов будет встречался с представителем Испании Рафаэлем Надалем и потерпел поражение.