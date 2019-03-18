Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

Фуркад не выступит на заключительном этапе Кубка мира по биатлону

Французский биатлонист Мартен Фуркад не примет участие в заключительном этапе Кубка мира, который будет проходить в норвежском Холменколлене. Вместе с тренерами француз принял решение не выходить на старт гонок, однако спортсмен всё равно приедет в Норвегию: ему необходимо обсудить с тренерским штабом детали своей летней подготовки к следующему сезону.

РФПЛ огласила календарь матчей на оставшуюся часть сезона

Болельщики петербургского «Зенита» узнали точные даты и время оставшихся матчей чемпионата России сезона 2018/19. Согласно опубликованному календарю, сине-бело-голубые закроют сезон на домашней арене матчем против «Енисея».

Российские биатлонисты отправились в Холменколлен на автобусе из-за очередной ошибки СБР

Сборная России по биатлону отправилась на заключительный этап Кубка мира в норвежский Холменколлен на автобусе, в то время как все остальные команды полетели на самолете. Как оказалось, команда вовремя не оплатила перелет: это нужно было сделать ещё в ноябре 2018 года. Поэтому спортсмены вынуждены добираться из Эстерсунда более долгим путём.

Восемь футболистов «Зенита» вызваны в национальные сборные

Восемь футболистов петербургского «Зенита» были вызваны на матчи своих национальных команд. В сборной России Станиславу Черчесову понадобились Андрей Лунев, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев и Артем Дзюба. Роберт Мак отправился в расположение сборной Словакии, чтобы провести два матча квалификационного этапа чемпионата Европы-2020 против Венгрии и Уэльса. Кристиан Нобоа полетел в расположение национальной команды Эквадора и сыграет в ее составе два товарищеских матча. Вильмар Барриос отправился в сборную Колумбии на товарищеские встречи с Японией 22 марта и Южной Кореей четырьмя днями позже.

На чемпионате мира в Сайтаме состоялись первые тренировки

В японской Сайтаме начался чемпионат мира по фигурному катанию, однако соревнования ещё не стартовали. Сегодня прошли первые тренировки. Россиянки Софья Самодурова и Евгения Медведева провели занятия без ошибок, Алина Загитова допустила одно падение. Главная соперница японка Рика Кихира упала дважды, а ученица Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева три раза исполнила четверной сальхов.