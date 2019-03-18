В Уфе завершился хоккейный матч между «Салаватом Юлаевым» и екатеринбургским «Автомобилистом». Игра проходила на «Уфе-Арене» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

Данная встреча была третьей в полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина. Благодаря победе подопечные Николая Цулыгина повели в серии со счётом 2-1.

Первый период оказался небогатым на события: командам не удалось забросить ни одной шайбы. Счёт был открыт во втором игровом отрезке: на 30-й минуте отличился нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Ткачёв.

В третьем периоде «Автомобилисту» удалось сравнять счёт, гол в меньшинстве забил форвард Александр Кучерявенко. Однако ни одной из команд не удалось добиться победы в основное время, поэтому встреча перешла в овертайм.

Хозяевам понадобилось девять минут, чтобы закончить игру: победу принёс точный бросок Йоонаса Кемппайнена.