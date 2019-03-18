Трансфер бельгийского нападающего «Челси» Эдена Азара в мадридский «Реал» может не состояться.

Как сообщает HLH, руководство «Реала» предложило лондонцам 82 миллиона евро, однако в «Челси» отказались продавать Азара за эту сумму. Лондонский клуб заявил, что готов рассматривать предложения по трансферу бельгийца не менее, чем за 115 миллионов евро.

Напомним, действующий контракт Азара с лондонцами рассчитан до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что если трансфер нападающего в «Реал» не состоится, то по истечении контракта футболист может достаться «королевскому клубу» бесплатно. Отмечается, что бельгиец, вероятнее всего, откажется от предложения «Челси» подписать новое соглашение с окладом размером в 300 тысяч фунтов в неделю.

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА запретил «Челси» приобретать новых игроков в два ближайших трансферных окна. Лондонцы смогут усилить свою команду только по окончании следующего сезона.