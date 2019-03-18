В Балашихе завершился хоккейный матч между омским «Авангардом» и астанинским «Барысом». Игра закончилась победой «Авангарда» со счётом 5:0.

Номинальным хозяевам удалось выйти вперёд уже в первом периоде: на 13-й минуте отличился Андрей Стась, в роли ассистентов выступили Алексей Емелин и Игорь Бобков.

Во втором игровом отрезке «Авангард» не только увеличил преимущество, но и довёл счёт до разгромного: сначала большинство реализовал Сергей Шумаков, затем при игре «четыре на три» ворота «Барыса» поразил Сергей Широков. Емелин записал на свой счёт второе ассистентское очко.

Третий период тоже получился результативным: «Авангард» забил ещё два гола: отличились Кирилл Семёнов и Коди Франсон.

Данная игра стала третьей в серии и позволила «Авангарду» выйти вперёд: теперь счёт составлять 2-1 в пользу омичей.