Двукратный призёр олимпийских Игр Ирина Слуцкая поделилась мнением по поводу критики в интернете.

Экс-спортсменка заявила, что социальные сети — это пространство, в котором любой человек, не реализовавшийся в своих делах, может зайти на страницу к известной персоне и «вылить на него свою несостоятельность».

«Создается впечатление, что все мы живем в каком-то озлобленном обществе», — приводит слова Слуцкой RG.

Напомним, ранее Слуцкая подверглась резкой критике со стороны фанатов: бывшую фигуристку обвинили в травле Загитовой из-за того, что она поздравила Софью Самодурову. Один из подписчиков заявил, что Слуцкая радуется за успехи любой спортсменки, кроме Алины Загитовой. Болельщик сделал вывод, что Слуцкая травит олимпийскую чемпионку.

Ранее, после финала Гран-при, Слуцкая выразила мнение, что Рика Кихира была сильнее Загитовой, и фанаты российской фигуристки стали желать ей смерти.