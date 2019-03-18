Новый проект футбольного клуба «Зенит» Z+ продолжит своё существование после неудачного старта и будет развиваться дальше.

«Зенит» и «Газпром-медиа развлекательное телевидение» объявили, что запускают интерактивный онлайн-канал, посвященный петербургскому клубу. Канал называется Z+, он начал свою работу на матче сине-бело-голубых против «Спартака».

Во время прямого эфира гости шоу употребляли нецензурные выражения, из-за чего проект подвергся резкой критике как со стороны болельщиков, так и от РПЛ. Однако, несмотря на это, следующий выпуск шоу выйдет согласно запланированному расписанию — 31 марта, когда «Зенит» будет проводить очередной матч в рамках чемпионата России. «Каждой игре будет предшествовать спортивное шоу с ведущими блогерами YouTube, а также дебаты спортивных экспертов», — говорится на официальном сайте команды.

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» на своём официальном канале в YouTube опубликовал видеоролик, содержащий фрагмент из шоу Z+. На видео Сергей Шнуров и Артемий Лебедев устроили баттл на тему того, какой из городов лучше — Санкт-Петербург или Москва. Примечательно, что гости программы использовали множество нецензурных слов, однако «Зенит» их «запикал».