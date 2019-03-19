Создатель нашумевшего шоу на онлайн-канале «Зенита» Z+ Игорь Порошин рассказал о том, кто разрешил Шнуру ругаться матом в прямом эфире и как он сам отреагировал на реакцию пользователей интернета. Слова Порошина цитирует Sports.ru.

Порошин заявил, что сам разрешил Сергею Шнурову ругаться матом в передаче: «Я сказал, что мы говорим свободно, и ты нам нужен полностью, не стерилизованный. Не кастрированный ограничениями». Однако то, что материлась ведущая Мария Командная, ему не понравилось. «Я просто не ожидал, Маша хороша в другом. Когда ты сидишь в студии с двумя магистрами этой великой части речи русского языка: ну, это довольно жалко», — добавил создатель шоу.

Также Порошин заявил, что доволен такой негативной реакцией на свое детище среди зрителей: это означает, что был создан некий новый продукт.

Следующий выпуск Z+ выйдет в эфир 31 марта, когда «Зенит» сыграет дома с «Оренбургом».