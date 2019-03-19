Решение о поездке на заключительный этап Кубка мира по биатлону было принято в Союзе Биатлонистов России ещё в ноябре. Об этом первый вице-президент СБР Алексей Нуждов заявил в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Нуждов заявил, что информация о том, что руководство СБР не успело оплатить чартерный перелет биатлонистов, не соответствует действительности. «Исполнительный директор СБР Сергей Голиков и главный тренер сборной Анатолий Хованцев и начальник команды Дмитрий Рочев посчитали, что вариант с чартером, предложенный IBU, нецелесообразен и что нашей команде проще и выгоднее добраться до Осло самостоятельно».

Напомним, дорога от Эстерсунда, где в воскресенье закончился чемпионат мира по биатлону, до Холменколлена заняла почти девять часов. Сборная России преодолела расстояние примерно в 600 километров.