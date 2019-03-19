Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо заявил, что россиянина Александра Большунова есть возможность победить только в этом сезоне, поскольку россиянин прогрессирует от года к году. Слова Клэбо цитирует норвежский портал NRK.

Клэбо заявил, что Большунова становится трудно побеждать: «На дистанции он лучший. Теперь он начинает бегать и в спринте». Клэбо добавил, что нужно использовать все возможности на этапе кубка мира в Канаде, чтобы опередить российского лыжника в борьбе за «Большой хрустальный глобус.»

«Желтую майку лидера тяжело получать с каждым годом, в этом сезоне, пожалуй, мой последний шанс победить его», — заключил Клэбо.

Напомним, заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам состоится в Квебеке с 22 по 24 марта, сейчас Большунов отстает от Клэбо в тотале на 14 очков.