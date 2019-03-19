На чемпионате мира в японской Сайтаме прошла жеребьевка выступления в короткой программе спортивных пар.

Первыми среди российских дуэтов на японский лед выйдут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский: они выступят в последними в четвертой разминке и пятнадцатыми по счету во всех соревнованиях.

Две других пары откатают короткие программы в последней, пятой разминке. Вторыми (и семнадцатыми в общей таблице) на лед выйдут Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Закрывать соревновательный день у пар в короткой программе будут Наталья Забияко и Александр Энберт.

Ранее Nevasport писал, в каком порядке на короткую программу на ЧМ выйдут девушки.

Соревнования у спортивных пар начнутся на чемпионате раньше всех: спортсмены выйдут на лед с короткой программой завтра, 20 марта, в 4:30 утра по московскому времени.