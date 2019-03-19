Российский вратарь греческого «Олимпиакоса» Юрий Лодыгин, права на которого принадлежат «Зениту», поздравил нападающего Александра Кокорина с днем рождения.

В «историях» своего Instagram Лодыгин оставил краткое сообщение. «Бро, с днём рождения. Терпения», — написал футболист.

Ранее Александра Кокорина с днем рождения поздравил нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба.

Отметим, российскому футболисту Александру Кокорину сегодня, 19 марта, исполнилось 28 лет.

Свой день рождения он проведет в СИЗО «Бутырка», поскольку находится под следствием по делу о двух драках в центре Москвы.

Напомним, Тверской суд города Москвы отклонил апелляцию по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Адвокаты футболистов оспаривали решение суда от 6 февраля, согласно которому арест Кокорина и Мамаева, а также других фигурантов дела Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого продлили до 8 апреля.