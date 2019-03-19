Нападающий сборной России Денис Черышев поделился ожиданиями от игры за национальную команду в отборочном турнире на Евро-2020, а также от матча сборной, который пройдет в его родном городе Нижнем Новгороде.

Черышев заявил, что всегда возвращается в Россию с теплыми чувствами. Также футболист очень обрадовался, что сборная проведет матч в его родном городе. «Главное, чтобы сборная России выиграла и чтобы бабушка сходила на мою игру. Она переживает сильно за меня. Всегда смотреть игры не может, но старается», — рассказал Черышев.

Первые два отборочных матча на Евро-2020 сборная России сыграет на выезде: 21 и 24 марта пройдут игры с Бельгией и Казахстаном. В Нижнем Новгороде Россия сыграет 11 июня с Кипром.