Защитник астанинского «Барыса» Дамир Рыспаев поделился впечатлениями от серии плей-офф против «Авангарда».

По словам Рыспаева, он впервые в Балашихе, и ему понравились арена и предматчевое шоу.

Хоккеист отметил, что подраться он может только на льду, и пока никого еще не зацепил. Рыспаев рассказал, что «Барыс» живет в одном отеле с «Авангардом», игроки двух команд видятся в лифте.

«Хорошо, что завтраки и обеды раздельные у нас, а то еду бы у них забрал», — сказал Рыспаев, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, Дамир Рыспаев отбыл дисквалификацию за массовую драку на льду в матче «Барыса» против «Куньлунь Ред Стар».

В данный момент счет в серии между «Авангардом» и «Барысом» — 2-1. Следующий матч команды проведут 20 марта в Балашихе в 19:30 по московскому времени.