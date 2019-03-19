Министр спорт РФ Павел Колобков рассказал о своей встрече со сборной России по футболу перед матчами команды против Бельгии и Казахстана.

По словам Колобкова, в последний раз он виделся со сборной перед чемпионатом мира-2018, а теперь появилось много новых игроков.

Колобков рассказал, что состоялась дружеская беседа, «никто никого не накачивал».

Министр поговорили со Станиславом Черчесовым, и тренер сборной «уверен в себе, как обычно». Колобков подчеркнул, что есть большой кредит доверия к тренеру, и есть доверие игроков.

«Видна командная работа. Поэтому я надеюсь, что наша сборная себя хорошо проявит», — сказал Колобков, слова которого приводит «Советский спорт».

Отметим, сборная России 21 марта сыграет против Бельгии в Брюсселе. Игра начнется в 22:45 по московскому времени. 24 марта россияне встретятся с сборной Казахстана на «Астана-Арене», матч начнется в 17:00 по московскому времени.

Капитаном сборной России в матче против национальной команды Бельгии станет нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба, с вратарем наставник сборной Станислав Черчесов пока не определился.