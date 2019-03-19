Союз биатлонистов России озвучил состав сборной России на заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона 2018/19. Информация размещена на официальном сайте СБР.

Мужскую сборную России в Норвегии представят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев. Также в состав сборной вошли Александр Поварницын и Антон Бабиков, которые будут участвовать в гонках согласно дополнительной квоте IBU.

Из российских биатлонисток на трассу Холменколлена выйдут Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, Анастасия Морозова и Виктория Сливко. Двое последних также получили специальную доп.квоту от Международного союза биатлонистов, как занявшие высокие места в Кубке IBU.

Наталья Гербулова, также имевшая возможность принять участие в гонках на Кубке мира, не поедет в Норвегию по медицинским показаниям.

Заключительный, девятый этап Кубка мира по биатлону пройдет в норвежском Холменколлене с 21 по 24 марта. В программе соревнований заявлены спринты, гонки преследования и масс-старты.