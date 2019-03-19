Американский чемпион WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер рассказал, почему принял решение отказаться от контракта, предложенного ему стриминговым сервисом DAZN.

По словам Уайлдера, очень многие люди пытаются диктовать ему, как вести карьеру, и говорят ему делать одно, а не другое. Боксер отметил, что предложение от Эдди Хирна в 12,5 миллионов долларов теперь смехотворно, как и предложение в 15 миллионов. Уайлдер сказал, что он делает ставку на себя, ему нравится быть свободным агентом и делать то, что он делает.

«Я монстр, все карты у меня, я — король дивизиона. Мне нравится быть свободным, мне нравится быть хозяином самому себе. Я сам себе босс», — сказал Уайлдер, слова которого приводит Metro.

Отметим, по контракту от DAZN Деонтей Уайлдер получил бы за три поединка 100 миллионов долларов. Кроме того, в данную сделку был включен его поединок против Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Владимир Кличко получил щедрое предложение от стримингового сервиса DAZN о возвращении на ринг.