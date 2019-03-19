СКА в Ярославе с минимальным счетом обыгрывает местный «Локомотив» – 1:0. Встреча проходит в рамках полуфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина. Это четвертая игра в противостоянии, счет 2-1 в пользу СКА по сериям.

Единственную пока шайбу в матче провел Роман Рукавишников в середине первого периода. Защитник мощно бросил после передачи Никиты Гусева.

У СКА с 31 января не играл один из капитанов Евгений Кетов. Сейчас он выступает вместе с еще одним возвращенцев в состав Алексеем Кручининым. Их связывает центрфорвард Алексей Бывальцев, который вернулся во состав перед вторым матчем в противостоянии.

В случае победы, СКА может завершить серию против «Локомотива» уже послезавтра в Ледовом дворце.